Россия и Индия работают над запуском группового безвизового туробмена между странами, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии Туристического форума БРИКС.

"Инструментом упрощения вопросов с оформлением визы являются групповые туристические обмены, благодаря которым у нас две программы существуют - с Китаем <…> и с Ираном тоже запустили эту программу. И это дало очень мощный эффект - 450 тыс. взаимных туристических поездок. <…> Мы также активно обсуждаем этот механизм с нашими индийскими друзьями, им активно предлагаем", - сказал министр.



Кроме того, в России идет подготовка к полной отмене виз с некоторыми странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, рассказал Решетников. Он напомнил, что в 2023 году запущены электронные визы в РФ. За 10 месяцев этим механизмом воспользовались 300 тыс. иностранцев, причем более 60% из стран БРИКС.