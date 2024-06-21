Туристы на 7 часов застряли в аэропорту Порламара

На 7 часов задерживается рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Порламара в Москву. Об этом редакции TourDom.ru сообщил подписчик, который должен вылететь этим самолетом.

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По расписанию Boeing 777 должен был вылететь с острова Маргарита в 23:30 по местному времени (в 06:30 по московскому) и прибыть в Шереметьево в 19:45 по Москве.

Пассажиры прошли на посадку, а через какое-то время их уведомили, что вылет откладывается в связи с технической неисправностью лайнера.

По словам подписчика, более 4 часов туристы находятся в самолете. Спустя 3 часа ожидания авиакомпания обеспечила их напитками.

Как сообщили редакции в туроператоре "Пегас", формирующим туры с этим перелетом, туристов разместили в отелях , им продили проживание. Авиакомпания предоставила пассажирам все услуги согласно Федеральным авиационным требованиям.

На онлайн-табло Шереметьево сначала появилась информация, что рейс N4 3512 вылетит из Венесуэлы в 11:20 по московскому времени. Однако по состоянию на 13:00, по данным Flightradar, Boeing 777 все еще стоял в аэропорту острова Маргарита.

Позже аэропорт сообщил, что отправление лайнера из Порламара отложено до 00:00 по Москве. Отметим, если борт повезет туристов в это время, в столицу они прибудут ориентировочно в 12:45 22 июня.