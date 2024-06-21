Летний отдых в Египте 2024: пляжи и достопримечательности

Египет привлекает туристов летом историческими достопримечательностями, красивыми пляжами и культурной программой.

В 2024 году популярность египетских курортов возрастет из-за ограниченного выбора других направлений и улучшенной инфраструктуры отелей. Издание Туристас советует учесть все плюсы и минусы поездки в Египет летом 2024 года. Необходимо учитывать индивидуальные предпочтения и здоровье при планировании отпуска, чтобы наслаждаться комфортным и безопасным отдыхом.

Египет привлекателен круглый год благодаря теплому Красному морю. Зимние месяцы и ранняя весна не подходят для пляжного отдыха из-за холодных ветров. С мая по октябрь — лучшее время для купания и загара. Для экскурсий и осмотра достопримечательностей, таких как пирамиды и храмы, предпочтительнее посещать Египет с октября по апрель, когда погода мягче.

Температура воды в Красном море летом достигает 27–28 градусов, что делает его идеальным для дайвинга. Цены на туры растут с началом пляжного сезона весной и снижаются после октября. Самый бюджетный период — с середины января до начала апреля и с октября по декабрь. Стоит избегать майских праздников и новогодних каникул.

Летний отдых в Египте в люксовом отеле дешевле, чем в Турции. Недельный тур на двоих в отель сети Rixos в середине июня стоит от 180 тысяч рублей, тогда как в Турцию — от 370 тысяч рублей. Премиальные отели предлагают разнообразные развлечения, что помогает переждать самые жаркие часы.