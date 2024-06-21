Турция и Россия ищут пути решения проблем с оплатой для туристов

Несмотря на трудности с оплатой услуг и рост цен, вызванные санкциями, Турция не намерена отказываться от российских туристов. Об этом заявил зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

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«Необходимо всеобъемлющее решение проблемы для российских туристов», – сказал политик.



По его словам, Анкаре и Москве необходимо совместными усилиями с участием банков двух стран найти решение проблемы. Он предложил использовать для расчетов российскую платежную систему «Мир» и турецкую систему TROY.

Топкурулу отметил, что туристический сектор Турции понес значительные убытки из-за потери 20 % российского рынка. Осложняют ситуацию и трудности с оплатой, вызванные блокировкой платежей.

Тем не менее политик уверен, что экономика Турции стабилизируется, тем самым это приведет к росту курса лиры и, следовательно, к подорожанию отдыха, передает «Прайм».

Ранее сообщалось, что отдых на курортах на территории России резко вырос в цене. Основные факторы увеличения стоимости – инфляция и повышение зарплат сферы обслуживания.