Турэксперты рассказали, когда лучше ехать во Вьетнам

Эксперты туристической отрасли рассказали, когда лучше ехать во Вьетнам на отдых.

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Идеальный период для отдыха на юге страны — с января по февраль. Также здесь вполне комфортно в марте и апреле. В мае начинается сезон дождей и длится до ноября. В центральной части Вьетнама стоит отдыхать весной и летом. Здесь дожди начинаются с августа и продолжаются до января. С середины октября по конец декабря высока вероятность тайфунов. На север страны лучше отправляться весной.

Пляжи Вьетнама растянулись на 3000 километров вдоль берега Южно-Китайского моря. Большая часть — песчаные. Чаще всего туристы выбирают курорт Нячанг. Здесь расположены живописные заповедники, до которых можно добраться на лодке или по канатной дороге. Также это место подойдет для любителей дайвинга.

Остров Фукок в Сиамском заливе считается самым престижным курортом Вьетнама. Для туристов здесь предусмотрена удобная развитая инфраструктура.

Также часто туристы выбирают курорты Фантхиет и Хойан, передает «МИР 24».

До этого политолог Иван Мезюхо отметил, что Вьетнам последовательно демонстрирует свое дружеское отношение к России. По словам политолога, обе страны делают все для того, чтобы вернуть те межгосударственные отношения, которые были между странами в позднее советское время, передает RT.

Принимая с визитом президента России Владимира Путина, Вьетнам проигнорировал критику со стороны Соединенных Штатов Америки. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, о чем договорились лидеры РФ и Вьетнама и как на это отреагируют США.