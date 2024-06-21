Россия ведет переговоры о безвизовых поездках с девятью странами

Россия обсуждает безвизовый режим с еще девятью государствами, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, его слова приводит РИА Новости. При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

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Дипломат пояснил, что сейчас граждане более 65 стран могут въезжать в Россию без виз по обыкновенным паспортам. При этом 15 таких договоров были заключены за последние четыре года.

При этом Климов подчеркнул, что МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею об одностороннем введении безвизового режима для граждан некоторых дружественных государств. По его словам, это идет вразрез с основополагающим в сфере международных отношений принципом взаимности.

Он пояснил, что подобный прецедент лишил бы иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз. Кроме того, считает дипломат, односторонний безвиз нанесет ущерб авторитету России на международной арене. Климов объяснил это тем, что зачастую подобную практику применяют страны «пляжного» туризма.

Ранее министр экономики РФ Максим Решетников заявлял, что в настоящий момент Россия ведет переговоры об отмене визового режима с властями шести стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Среди них Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма.