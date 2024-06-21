Тревел-блогерша раскрыла способы избежать мошенников в Турции

Российская тревел-блогерша и путешественница побывала в Турции и раскрыла способы избежать мошенников в стране. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что после двух поездок в Стамбул ее представления о местных жителях полностью перевернулись. По ее словам, о турецком гостеприимстве лучше забыть.

Россиянка дала несколько советов туристам, которые планируют поездку в популярную курортную республику. Так, в частности, она рекомендовала обходить стороной продавцов мороженого.

«За шарик турецкого мороженого в обычном киоске просят 50 лир (133 рубля), — продолжила она. — Но если на продавца надеть расшитую золотом жилетку и феску, дать ему в руки металлическую палку и обучить паре трюков, цена порции взлетает до 300 лир (почти 800 рублей)».



Также блогерша призвала соотечественников не гулять по вечерам в районе набережной Эмененю и Галатского моста.

«Сюда, как мотыльки на свет, слетаются мошенники всех мастей, — пояснила она. — Кого тут только нет! Продавцы контрафакта, голодные сиротки, копошащиеся в урнах в поисках еды».



Более того, девушка посоветовала россиянам отгонять от себя уличных музыкантов и ходить только в проверенные рестораны. Она сообщила, что с 1 января 2024 года в Стамбуле вступило в силу постановление министерства торговли, которое обязало владельцев точек общепита размещать меню с ценами у входа и на столах, чтобы их можно было легко увидеть.

«В Турции не скрывают: пойти на такие меры пришлось из-за многочисленных жалоб на жульничество в местных кафе и ресторанах, — добавила она. — В основном, они касались разных ценников на блюда для местных и туристов, и манипуляций с меню, когда при заказе приносили одно, а при расчете — другое, с завышенными ценами».



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