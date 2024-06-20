Турция развивает чайный туризм

На северном побережье Турции, особенно в регионе Ризе, все больше иностранных туристов привлекает внимание благодаря своим чайным плантациям.

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Здесь организуются мастер-классы, где посетители могут познакомиться с чайной культурой этого района и узнать о сложном процессе производства напитка. Недавно голландская пара, Кристина и Йоханнес Кирнер, посетила эти мастер-классы, чтобы узнать больше о производстве чая.

Они даже заказали чай в Турции и приехали из Амстердама в Ризе, чтобы принять участие в сборе чая на плантации и научиться производить различные сорта. После этого они отметили свое 35-летие брака, обменявшись приготовленными ими чаями. Кристина поделилась, что ее представление о чае и Турции изменилось после этого путешествия, а Йоханнес выразил благодарность за глубокое впечатление от региона.

Гид группы, Седа Алгюн, также подчеркнула, что иностранные посетители часто интересуются процессом производства чая. Она подробно рассказала о том, как собирают и обрабатывают чай на местных плантациях, и выразила надежду на то, что иностранцы начнут относиться к турецкому чаю более серьезно.