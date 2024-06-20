Госдума: выдача загранпаспортов с ошибками недопустима

Россияне не должны получать загранпаспорта с ошибками. В целом выдача любого документа ненадлежащего качества недопустима. Такое мнение выразил зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Это обязанность государства. Если вам выдается паспорт, будь то гражданский, будь то заграничный, государство обязано сделать их безупречно и безукоризненно», – пояснил член нижней палаты парламента.



По его словам, на фоне ситуации с загранниками глобальные планы по вводу электронных паспортов или повсеместное внедрение биометрии выглядят абсурдно. Очевидно, что для начала нужно привести в порядок уже действующую систему выдачи документов.

Отметим, что на прошлой неделе МВД опровергло сообщения о массовых случаях обнаружения ошибок в загранпаспортах россиян. В ведомстве не считают ситуацию критической, но все же указывают на самые распространенные проблемы. Среди них ошибки в написании имен и фамилий, в особенности с буквой «Ё».

Чтобы избежать сложностей с пограничниками, министерство рекомендует внимательно проверять данные при получении загранпаспортов, а при выявлении ошибок в документе сразу обращаться с заявлением о ее устранении. При этом второй раз за загранник платить не придется.