Семью туристов не хотели сажать на рейс из-за комариных укусов

Турагент сообщил нам о неприятной ситуации, в которой оказались его туристы, возвращавшиеся с отдыха в Турции.

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Светлана и трое ее детей проходили регистрацию на обратный рейс в Россию в аэропорту Антальи. Сотрудники турецкой авиакомпании обратили внимание на «подозрительные прыщики» на лбу ее двухлетнего сына. Туристка пояснила, что ребенка покусали комары, но представителям перевозчика это не показалось убедительным. Пассажиров отправили на осмотр в медпункт аэропорта – провериться на ветрянку.

Врач потребовал 100 долларов: «Иначе вы никуда не улетите». За эти деньги ребенку лишь померили температуру. Светлане выдали медицинскую справку и чек с указанием оплаченной суммы. Пассажиры чудом успели на рейс. Туристка не скрывает возмущения. Она уверена, что это не что иное, как «поставленное на поток вымогательство в аэропорту». Впрочем, о других подобных случаях пока сигналов нет. По словам Светланы, гид туроператора, который был свидетелем происходившего, проявил полное равнодушие и даже не пытался оказать какое-либо содействие.

В правилах перевозки авиакомпании мы не обнаружили положения о том, что пассажира могут отправить на медосмотр при подозрении на заразное заболевание. Однако сомнительно, что сотрудники на стойке регистрации решились на самоуправство. Не исключено, что они действовали на основании неких нормативов, регламентирующих воздушные перевозки в Турции. Недавняя пандемия COVID-19 спровоцировала введение подобных санитарных мер во многих странах. При этом вызывает вопросы тот факт, что осмотр в медпункте аэропорта проводится за деньги. Это дискредитирует сам смысл санитарно-эпидемиологической защиты. Выдача медсправок на коммерческой основе дает почву для злоупотреблений и вряд ли способствует охране здоровья пассажиров.

Туристам, оказавшимся в подобной ситуации, вряд ли стоит «качать права», обращаться к правоохранителям и т. д., особенно – в чужой стране, чьи законы и правила нашим гражданам недостаточно известны. Если у пассажира есть внешние проявления, которые могут быть приняты за признаки инфекционного заболевания, лучше приезжать в аэропорт с запасом по времени на случай медицинской проверки.