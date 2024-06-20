Топ-10 самых дорогих городов для экспатов в 2024 году

Investing.com — По данным Mercer, в рейтинге самых дорогих городов для проживания иностранных рабочих оказались азиатские города, и Гонконг в этом списке лидирует, пишет CNBC.

По стоимости жизни в 2024 году Гонконг был признан самым дорогим городом для эмигрантов, за ним следовали Сингапур и Цюрих. Швейцарские города — Цюрих, Женева, Базель и Берн — заняли 4 места из 10, тогда как Нью-Йорк — на 7-м месте. По сравнению с прошлым годом 5 первых мест не изменились, зато Лондон поднялся на 9 позиций — с 17-го на 8-е.

Топ-10 самых дорогих городов для экспатов:

1. Гонконг

2. Сингапур

3. Цюрих

4. Женева

5. Базель

6. Берн

7. Нью-Йорк

8. Лондон

9. Нассау

10. Лос-Анджелес

В ходе опроса сравнили стоимость более чем 200 товаров в каждом из 226 городов, включая цены на жилье, транспорт, еду, одежду, товары для дома и развлечения, а колебания валютных курсов измерялись по отношению к доллару.

Самыми дешевыми для проживания оказались города в Нигерии, Пакистане и Кыргызстане.