Число визитов россиян в Грузию в I квартале сократилось на 5,6%

Граждане России въехали в Грузию в I квартале 2024 года 281,5 тыс. раз, что на 5,6% меньше аналогичного показателя 2023 года. Об этом свидетельствуют данные МВД Грузии.

По его информации, россияне въехали в Грузию с января по март 281 504 раза, выехали из нее - 291 316 раз. По данным за I квартал 2023 года, число въездов граждан РФ составляло 298 285, выездов - 320 236. На 19,1% сократилось число визитов россиян в Грузию по сравнению с данными за IV квартал 2023 года, когда этот показатель составил 348 050.

Согласно статистике МВД, россияне чаще других посещали Грузию в I квартале. На втором месте граждане Турции, совершившие 258,1 тыс. визитов. Далее следуют граждане Армении (228,7 тыс.), Азербайджана (60,7 тыс.), Израиля (52,5 тыс.) и Украины (35,4 тыс.).

Всего границу Грузии с января по март иностранные граждане пересекли более 1,23 млн раз, что на 7,7% выше аналогичного показателя прошлого года. Чаще всего иностранцы въезжали через сухопутную границу с Турцией (более 533 тыс. визитов), затем следуют Тбилисский международный аэропорт (более 442 тыс. визитов), сухопутные границы с Арменией (более 237 тыс. визитов), Россией (более 215 тыс. визитов) и Кутаисский международный аэропорт (более 200 тыс. визитов).