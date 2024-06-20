Путешественника из России поразили ограничения в КНДР

Российский турист Дмитрий Гордеев назвал поездку в КНДР одним из самых ярких путешествий в последнее время, сообщает телеканал «МИР 24». Его поразили проблемы с интернетом и отсутствие автомобилей на улицах.

Турист отметил, что отправиться в Северную Корею можно только через туроператора. В стране нет такого же свободного доступа в интернет, как в России. Жители КНДР пользуются ограниченным количеством ресурсов, в том числе маркетплейсами. Для туристов предусмотрели отдельный выход в Сеть, но пользоваться им можно всего 15 минут в день.

Кроме того, туриста удивило практически полное отсутствие автомобилей на улицах. Это объясняется тем, что машинами могут владеть только организации. Также россиянина удивило то, что вместе с туристами в отеле жили гиды.

Ты не находишься в тюрьме, конечно же, нет. Но ты находишься на такой достаточно закрытой территории, — объяснил путешественник.



Несмотря на сложности, турист считает, что в Северной Корее очень ждут гостей из России и любят страну.

Ранее был опубликован договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России, который подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын в Пхеньяне. Документ бессрочный и состоит из 23 статей, он заменил предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который государства заключали в 2000-м. Прекратить новое соглашение можно уведомлением другой стороны о соответствующем решении. Договор в таком случае перестает действовать через год.