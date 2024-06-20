Вслед за Банком России, понизившим на сегодня официальный курс доллара почти на 4,5 руб. по сравнению с 19 июня – до 62,63 руб., туроператоры также скорректировали валютные курсы, по которым они пересчитывают в рубли стоимость туров за границу и принимают оплату от турагентов и туристов.

У Anex внутренний курс доллара – 88 руб., у Fun&Sun и TEZ TOUR – 87,2 руб., у «Интуриста», Coral Travel и Sunmar – 87,17 руб., у Библио-Глобуса, Pegas Touristik, PAC Group, «Русского Экспресса» – 86,76 руб., у LOTI – 85,11 руб. Евро оценивают при расчетах в 91,76–94,9 руб.

При этом туроператоры продолжают увеличивать надбавку к официальным курсам ЦБ. Сегодня у некоторых компаний она достигает 6,5%, тогда как еще вчера составляла максимум 5,5%. Большинство берет дополнительно 5–5,5%, и лишь единицы сохраняют прежнюю дельту 3%, которая держалась на рынке в последние месяцы.

Возможно, поэтому довольно существенное укрепление рубля (почти на 8% за последнюю неделю) пока незначительно отражается на стоимости туров за границу. Мы посмотрели ценовую динамику по турпакетам в некоторые отели 5* Турции на заезды в первой декаде июля. 10 июня один из крупных туроператоров предлагал недельный отдых на двоих с 7 июля в Crystal Centro Resort 5* (Анталья) за 237 тыс. руб. Сегодня такой же тур на ту же дату он продает за 232 тыс. руб. Удешевление составило всего 5 тыс. руб., или 2,1%. У другого туроператора, активно работающего по Турции, цена тура в отель Антальи Rixos Downtown 5* на заезд 10 июля снизилась за неделю на 14 тыс. руб. – с 299 тыс. до 185 тыс. руб., это 4,9%. При этом турагенты отмечают, что турпакеты в некоторые востребованные турецкие гостиницы даже подорожали.

Ранее мы писали о том, что есть туристы, забронировавшие туры за рубеж не на ближайшие даты с частичной предоплатой, и не торопятся вносить остаток денег до полной стоимости. Они рассчитывают на дальнейшее укрепление рубля, чтобы доплатить по более низкому курсу.