«Казахстан на первом месте»: иноагент Варламов расхвалил аэропорт Алма-Аты благодаря сервису

Блогер-урбанист Илья Варламов (признан в России иноагентом) похвалил сервис в новом аэропорту Алма-Аты. Он рассказал, что из-за перелома шейки бедра ему приходится передвигаться на инвалидной коляске и тестировать сопровождение маломобильных пассажиров в разных городах.

© unsplash

«За последние недели я изучил качество сервиса в аэропортах Рима, Дубая, Амстердама, Тель-Авива, Ташкента и Алма-Аты! И Казахстан в этом списке занимает первое место», – поделился блогер.



Восторг у Варламова вызвал сопровождающий Нариман, которого к нему приставила алмаатинская воздушная гавань. Блогер считает, что новый терминал пока не готов принимать пассажиров. Но недоделки не стали серьезной проблемой благодаря помощнику. Так, когда лифт на выходе с телетрапа не приехал, Нариман вручную отнес чемоданы Варламова наверх, а потом хотел помочь и самому пассажиру.

Второй подъемник работал, но ударил сопровождающего током. Тогда помощник, несмотря на боль, проводил блогера до выхода из воздушной гавани и даже посадил в такси, хотя это не входило в его обязанности.

«Вот так, один неравнодушный сотрудник аэропорта сгладил впечатление от недоделок. Выражаю ему искреннюю благодарность за помощь и, надеюсь, руководство выделит ему премию и путевку в санаторий, чтобы человек отдохнул!» – поделился впечатлениями Варламов.



Терминал, в который прилетел блогер, открылся в начале июня, на 2 месяца раньше запланированного срока. Возможно, с этим и связаны недоделки, с которыми столкнулся мужчина.

Ранее TourDom.ru сообщал, что авиакомпания Utair остановила рейсы в Алма-Ату.