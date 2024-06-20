Спрос на июльские туры за год вырос вдвое

Уровень спроса на туры с заездами в течение июля на текущий момент вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года. Об этом "Последним новостям" рассказали в ГК «Слетать.ру».

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В ТОП-10 направлений входят: Россия (60% – доля направления от общего объема продаж), Турция (22%), Египет (5.5%), Абхазия (5%), Таиланд (2.5%), ОАЭ (2%), Китай (0.6%), Мальдивы (0.5%), Куба (0.4%), Вьетнам (0.2%).

Глубина бронирования возросла в полтора раза до 3 месяцев. Средняя продолжительность поездки стала на одну ночь больше – 9 ночей.

Средний чек на туры на текущий момент стал выше на 27% по России – 129 600 рублей, на 8% – в Турцию (266 200 рублей), на 6% – в Египет (205 500 рублей), на 10% – в Абхазию (122 100 рублей), на 3%– в Таиланд (199 900 рублей), по сравнению с показателями прошлого года.