Между OneTwoTrip и группой пользователей разгорается скандал. Агрегатор выложил на сайт дешевые билеты в Турцию, Египет и Европу стоимостью от 100 до 1000 рублей, которые некоторые успели приобрести. Однако потом в компании обнаружили ошибку и аннулировали проездные. Путешественники остались недовольны, несмотря на то, что уплаченные деньги им вернули, и собираются обратиться в суд.

В данный момент на сайте OneTwoTrip цены на билеты вернулись к реальным значениям и составляют от 20 до 100 тысяч рублей.