Что нужно знать перед тем, как отправляться на Кубу

Отдых в карибском стиле — мечта многих, а, возможно, вы уже успели забронировать тур на Кубу и тщательно продумываете план поездки. Но есть вещи, о которых вы можете не подозревать, пока не окажетесь на месте. Чтобы внезапные проблемы не омрачили ваш отпуск, мы подготовили топ моментов, к которым нужно быть готовым всем поклонникам ромового острова, а на помощь нам пришла Алена Никольская, режиссер и продюсер популярного канала о путешествиях.

© unsplash

Осторожнее с обменом валюты

На Кубе существует официальный, неофициальный и теневой (с рук) курс обмена валюты. Разница между официальным и теневым курсом может различаться в 5—7 раз. Если вы хотите неплохо сэкономить, есть смысл обменять основную сумму у частных лиц, но будьте аккуратны, так как мошенников на острове хватает. Что касается самой валюты, лучше всего брать с собой американские доллары.

Сувениры с большой земли сэкономят вам средства

Не секрет, что кубинцы живут достаточно скромно. Поэтому даже самая простая тушь для ресниц или плитка шоколада на Кубе откроет вам немало дверей. Алена:

«Особенно трепетно кубинцы относятся ко всему, что связано с рыбалкой. Лески, крючки, воблеры — на вес золота. В обмен на небольшие сувениры вы можете получить шикарную экскурсию от местных жителей или же стать обладателем нескольких литров первоклассного рома».



Забудьте про выбор блюд на любой вкус

Проблема с продуктами на Кубе есть, но говорят о ней не так часто. Туристы, привыкшие к all inclusive и возможности получить любое блюдо в той же Турции, просто выйдя в город, на Кубе могут сильно разочароваться в гастрономическом плане. Особенный дефицит на острове с яйцами и мясом. Как говорит наш эксперт, в отеле вас могут на протяжении недели кормить одной курицей и рисом в разных вариантах и звездность отеля практически не влияет на уровень сервиса.

Средства гигиены везем с собой

Куба — не то место, где вы можете докупить любимые шампуни и другие средства личной гигиены уже на месте. К слову, это касается и других предметов, например, зарядок для телефона. Конечно, вы можете найти многие товары у местных жителей, но, опять же, — вам продадут их по неадекватной цене. Берем все необходимое из дома.

Осторожнее с ретро-авто

На Кубе огромное количество ретро-авто. Многие туристы берут авто в аренду, чтобы прокатиться через весь остров. Здесь необходимо помнить, что ретро-авто красивы только с виду, на самом деле, вы можете буквально встать в глубине острова, потому что ваш автомобиль просто не выдержит такой нагрузки. Да и с бензином могут возникнуть проблемы. Алена:

«Бензин на острове распределяется так — сначала его получают военные, затем чиновники, уже после этого доходит до всех остальных. Не удивляйтесь очередям на заправках».



Совет для любителей алкоголя — на Кубе можно найти ром и табак потрясающего качества, однако избегайте покупки с туристических местах, где можно нарваться на подделку. Кроме того, важно помнить, что вывозить ром с острова можно, а вот ввозить на Кубу разрешено лишь три бутылки рома и максимум 50 сигар.