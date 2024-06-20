Из-за поломки самолета туристы улетели из Антальи только со второй попытки

Рейс «Уральских авиалиний» U6 1578 из Антальи в Челябинск задержался почти на 12 часов. Самолет должен был прибыть на Урал сегодня в 02:10, а прилетит только в 13:50 (11:50 мск).

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Отправиться рейс должен был в среду в 19:00. Однако пассажиры, по словам одной из туристок, попали в самолет только в 22:00. Просидели в креслах около 2 часов, а потом снова их отвезли в здание аэровокзала, где они провели всю ночь.

«Размещения не предоставили, все сидят на скамейках с детьми. Покормили один раз в районе 5 утра в “Бургер Кинге”. Был один бургер и напиток за счет компании», – поделился с изданием 74.ru житель Челябинска.



Напомним, что согласно Федеральным авиационным правилам, перевозчик обязан предоставить пассажирам размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более 9 часов – в дневное время и более 6 часов – в ночное.

Предварительная причина задержки – техническая неисправность самолета. В Анталью из Челябинска авиакомпания вынуждена была направить другой борт, который и вылетел из Турции сегодня рано утром. Редакция TourDom.ru направила запрос в «Уральские авиалинии» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Вчера в неприятную историю попали туристы из Екатеринбурга. Рейс «Победы», следовавший из Кольцово в Анталью, приземлился в Даламане – из-за запрета на посадку и нехватки топлива. Многие пассажиры, не дождавшись трансфера, вынуждены были добираться до курорта самостоятельно.

Ранее мы писали, что 19 июня из-за сбоя в расписании у авиакомпании Corendon Airlines вылет в Анталью из Нижнекамска задержали на 17,5 часа. В итоге туристы потеряли день отдыха.