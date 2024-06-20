Аналитики назвали выгодные зарубежные авианаправления для тюменцев в середине лета

Жителям Тюменской области в июле дешевле всего за границу можно слетать в Ташкент (Узбекистан). Стоимость билет в одну сторону не превысит 10 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики OneTwoTrip.

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«По данным авиабронирований на июль за границу жителям Тюмени дешевле всего отправиться в Ташкент. Билет будет стоить 10 000 рублей в одну сторону», — сообщили аналитики сервиса.



Недорого за рубеж также можно улететь в Ош (Киргизия) — 11 500 рублей, Минск (Белоруссия) — 12 000 рублей, Самарканд (Узбекистан) — 12 300 рублей и Ереван (Армения) — 13 500 рублей.

Среди внутренних направлений самый дешевый перелет тюменцам предстоит в Пермь — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 5 000 рублей на человека. Также в список выгодных направлений вошли Ханты-Мансийск (5 500 рублей), Москва (6 200 рублей), Салехард (6 800 рублей) и Сургут (7 000 рублей).

При этом, несмотря на цены, большая часть тюменцев в июле планирует отправиться в Сочи — 28% авиабронирований сервиса. Согласно сайту сервиса, стоимость перелета начинается от 14 200 рублей за билет. В пятёрку популярных городов также вошли Москва (17,9%), Санкт-Петербург (9,9%), Минеральные Воды (8,9%) и Махачкала (5,7%). Среди зарубежных направлений спросом пользуются Ереван (50%), Баку (19,2%), Ош (11,5%), Ташкент (7,7%) и Шымкент (3,8%).

Самыми дешевыми направлениями в июне для жителей Тюменской области стали Пермь и Набережные Челны. Билет в одну сторону стоил в среднем от 4 500 до 4 700 рублей. За границу в июне тюменцы недорого могли отправиться в Ереван — 13 000 рублей.