S7 планирует до конца года открыть рейсы в Улан-Батор

Авиакомпания S7 рассматривает возможность запуска рейсов между Новосибирском и столицей Монголии Улан-Батором. Планируется, что это случится до конца 2024 года, сообщил на полях Международного Сибирского транспортного форума начальник отдела стратегического планирования ЗАО "Группа компаний С7" Александр Сергеев.

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"Мы рассматриваем полеты в Улан-Батор. <…> Я надеюсь, до конца года решим этот вопрос", - сказал Сергеев.



Он уточнил, что рейсы до столицы Монголии планируется осуществлять на самолетах Embraer - они больше всего подходят для расстояний между Сибирью и Монголией, однако существующие у авиакомпании модели требуют технической доработки "без привлечения больших инвестиций". После решения технических вопросов на этих бортах можно будет осуществлять международные перелеты.

Также представитель авиакомпании сообщил, что S7 интересно вернуться на уровень перелетов между Новосибирском и Астаной (Казахстан).