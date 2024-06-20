Турист описал дома в Таджикистане фразой «будто попал в средневековье»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Таджикистане и описал дома в горных селениях фразой «будто попал в средневековье». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что жилища местных в кишлаках ничем не отличаются от тех, что были у их предков двести лет назад.

«Вы не встретите в них совершенно ничего из современных строительных материалов или технологий, никакого дизайна, — добавил он. — Все будет максимально просто, максимально аскетично, ничего лишнего и затратного».



Россиянин отметил, что люди в подобных местах живут чрезвычайно бедно. Более того, путешественник сообщил, что зимой такие жилища топят не дровами, а коровьим или ячьим навозом, который дети собирают все лето.

«Для экономии топлива и чтобы обогреть домашний скот, в высокогорных кишлаках строят дома, объединенные с хлевом для коз и овец, — подчеркнул он. — Бывает даже так, что пристройки для животных окружают весь дом по контуру крове стороны с входной дверью».



Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревне Таджикистана и поразился особенностям местного быта. В частности, он отметил, что дома там часто отапливаются навозом, а канавы служат аналогом водопровода.