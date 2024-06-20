Стало известно, сколько стоит летний отдых в странах бывшего Советского Союза

В страны постсоветского пространства летом отправятся около 90 тысяч россиян. Эксперты раскрыли цены на отдых и перелеты.

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«Путевка с перелетом в Беларусь будет стоить от 30 тысяч рублей за двоих на пять ночей. В Узбекистан – от 55 тысяч, в Армению – от 86, в Киргизию – от 96, в Азербайджан – от 140, а в Казахстан – от 153 тысяч рублей», – говорится в сообщении.



Отмечается, что белорусские туры уже вернулись на доковидный уровень. Туристы едут как в сити-туры, так и в санатории. Россияне направляются в Узбекистан за экскурсиями, в Армению – за отдыхом в горах. В Киргизии отдыхают на озере Иссык-Куль, а в Казахстане – на Каспии в Актау, передает АТОР.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на популярные трехзвездочные отели. Публикуем список российский и зарубежных городов, где в июле подешевел отдых.