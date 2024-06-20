Блогер описал поездку в США фразой «ничем не отличается от России»

Российский тревел-блогер побывал в США и описал поездку фразой «ничем не отличается от России». Своими впечатлениями от путешествия он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

© Karl-Heinz Schein / Globallookpress.com

Автор публикации рассказал, что отправился в Лос-Анджелес. По его словам, ожидания от этой поездки были просто колоссальные.

«Мечтали увидеть небоскребы, фешенебельные кварталы с таунхаусами и большими дорогими домами», — пояснил он.



Однако реальность оказалась совершенно иной: большинство представлений путешественника о «хваленной Америке» разбились о суровую действительность.

Вся красота, как указал блогер, находится в центрах городов, но стоит отъехать в сторону, как перед глазами открывается совсем другая картина.

«Вместо ухоженных улиц и современных зданий видишь заброшенные дома, развалюхи, инфраструктуру ужасного вида, — добавил он. — Все это покрыто граффити, повсюду мусор, который никто не убирает».



Соотечественник подчеркнул, что в Соединенных Штатах хватает проблем, которые встречаются в России.

«В целом многие проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, не сильно отличаются от тех, что есть у нас в России, — резюмировал он. — Это не значит, что Америка плохая страна, просто она далеко не такая идеальная, как ее часто рисуют в фильмах и на фотографиях».



Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о том, как обустроены дома местных жителей. По ее мнению, американские дома точно не для русских.