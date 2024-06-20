В МИД заявили о планах работать над расширением безвизовых поездок в БРИКС

Россия намерена работать над расширением списка стран с безвизовым режимом из числа участников БРИКС. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, пишет ТАСС.

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По его словам, большинство стран этого объединения уже сейчас безвизовые для граждан России.

«Соответственно, и для граждан этих стран въезд в Россию безвизовый, а для остальных уже действует электронная виза. И будем в этом направлении работать», — сказал Иванов.



В конце 2024 года на основе практического опыта специалисты подведут итоги по работе системы электронных виз, в дальнейшем это поможет совершенствованию системы, резюмировал замминистра.

Ранее в МИД РФ рассказали, что желающие вступить в БРИКС страны не должны поддерживать незаконные санкции против каких-либо государств. В ведомстве уточнили, что «прежде всего речь идет о незаконных санкциях против России».

Ранее стало известно, что Малайзия планирует присоединиться к расширяющейся группе стран БРИКС.