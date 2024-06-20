Путин назвал популярную у российских туристов страну

Россияне часто выбирают Вьетнам в качестве места для отдыха. Увеличение авиарейсов между двумя странами поспособствовало бы этому процессу. Такое мнение написал президент России Владимир Путин в статье, опубликованной в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нян зян».

«Вьетнам давно стал одним из популярных мест отдыха россиян, а вьетнамских граждан всегда привлекали достопримечательности нашей страны. Активизации встречных турпотоков способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов», – написал глава государства.



Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил, что визит Путина в республику станет важным шагом к укреплению сотрудничества Москвы и Ханоя в туризме, энергетике и экономике.

До этого стало известно, что вьетнамские чиновники отложили приезд специального посланника по осуществлению санкций ЕС Дэвида О’Салливана из-за визита Путина в страну. В Ханое посчитали, что посещение российским президентом страны может быть омрачнено более ранним визитом представителя ЕС, пишет «Газета.ру».

Ранее мы сообщали, что по итогам визита Путина в КНДР было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Данный договор подразумевает многостороннее сотрудничество, в том числе в военной сфере. В нашем материале мы постарались разобраться, в каком направлении будут развиваться отношения Москвы и Пхеньяна в будущем.