Сроки оформления шенгенских виз не спешат уменьшаться

Туристы продолжают выбирать европейские страны для поездок на отдых этим летом. Журналист TourDom.ru узнал у туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, об актуальных сроках оформления шенгенов при покупке тура на наиболее популярных направлениях.

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Как рассказали в туроператоре «Русский Экспресс», наиболее короткие сроки рассмотрения у Испании – порядка двух недель. Вот только свободные слоты сейчас есть уже не раньше середины июля. Тем не менее для большей уверенности многие компании закладывают около месяца на оформление документов.

У тех, кто планирует отправиться в Италию, сообщили в PAC Group, на получение визы уходит в среднем около 30 дней. Причем в отличие от предыдущего направления подача заявления с необходимым пакетом документов туриста возможна в ближайшие дни. Впрочем, и здесь лучше иметь временной запас. Как сообщают представители компаний выездного туризма, тенденция к увеличению сроков рассмотрения документов сохраняется. В отдельных случаях может доходить и до 45 дней, которые прописаны в международных документах как максимальный период.

Греция продолжает выдавать россиянам визы под поездку. Ее лояльность сохраняется на уровне прежнего года, утверждают в «Пантеоне», специализирующемся на этом направлении. Документы выходят из консульства в среднем в течение месяца. По словам других представителей рынка, сроки оформления в столице примерно на неделю меньше, чем для туристов в регионах.

Если вас интересует Венгрия, то здесь на рассмотрение документов уходит около 4 недель. Также туроператоры напоминают, что желающим посетить Францию – ещё одна лояльная европейская страна – даже при покупке тура придется заниматься оформлением шенгена самостоятельно, так как их ВЦ не аккредитовывают туроператорские компании. Они могут только помочь туристу подготовить пакет документов – искать слот придется самостоятельно.

Ранее TourDom.ru писал, что европейские консульства стали дольше рассматривать документы россиян на визы.