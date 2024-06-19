Турецкий отель Ethno Belek открылся, но последствия стройки остались

Новый отель Ethno Belek 5*, открытие которого неоднократно переносилось и было связано со скандалами из-за недоделок, продолжает оставаться в центре внимания. Отель претендует на статус одного из флагманов luxury-отдыха, однако до последнего момента было непонятно, сможет ли он завершить все работы до массового заезда гостей – он начался после 11 июня.

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Эксперты по гостиничному бизнесу Турции отмечают, что Ethno Belek преподносит себя как отель для самой взыскательной и высокобюджетной аудитории. По их словам, хорошо, что luxury-сегмент пополняется новыми объектами, так как спрос на них увеличивается. В России существует прослойка людей, которые ранее отдыхали на лучших курортах Европы, а сейчас ищут похожие варианты в Турции. С другой стороны, запустить люксовый отель – непростая задача. Один из наших собеседников обратил внимание, что у владельцев Ethno Belek ранее не было опыта развития именно таких высокобюджетных проектов. Отели Adalya Hotels, которые им принадлежат, считаются хорошими «пятерками», но не люксами.

Возможно, с этим связан тот факт, что стройка шла до последнего момента. При этом активно продолжались и продажи – нужно было привлекать средства, чтобы финансировать работы.

По словам туристов, некоторые бронировали отдых в Etho Belek еще в сентябре прошлого года, прельстившись низкими по сравнению с конкурентами ценами. Осенью они оплачивали только размещение – оно обходилось на лето в 300–400 тыс. руб. на семью из двух взрослых и одного ребенка за неделю. Турпакеты уже в этом году продавались по более высоким ценам. Тур на 12 ночей, например, в начале мая стоил порядка 750 тыс. Большие семьи по пять человек платили от миллиона.

Как писал «ТурДом» ранее, сразу после открытия Etho Belek у первых гостей возникало ощущение, что отель не готов. Они требовали у туроператоров замену, но сделать это удавалось не всегда – в связи с каникулами по случаю праздника Курбан-байрам везде в Турции сейчас повышенная загрузка. Этот фактор тоже мог стать причиной спешки с открытием Etho Belek до окончания всех работ – необходимо было начать прием туристов к празднику, так как переселить всех недовольных в период каникул просто невозможно. В других отелях нет мест, а возвращать деньги – не вариант. Это сулило бы слишком большие потери.

11 июня, когда была объявлена окончательная дата открытия, отель все же начал принимать клиентов. И столкнулся с волной критики – туристы требовали переселить их. Прошло уже больше недели, и отзывы, как показало наше общение с гостями Ethno Belek 5*, неоднозначные.

«Первое впечатление от отеля – да, территория непонятная, зелени нет от слова “совсем”, после “Риксоса” в Белеке сложно принять такое. Внутри все очень красиво, стильно. Мне стиль ну очень нравится… лежаки классные, заход в море не ужас-ужас, а нормальный, ну да, есть камни, но не критично» – таким отзывом с редакцией поделилась Анна, отдыхающая в Ethno Belek с семьей. Детям понравилось, что есть место для игры в футбол, а от аквапарка «пацаны в восторге».

При этом муж Анны случайно поранил ногу: «Двигали лежак, и с нижней ножки отлетел гвоздь, а он с широкой шляпкой, и встал четко острием вверх, и муж просто шагнул и всем весом наступил». Персонал оказал первую помощь, к врачу мужчина обращаться пока не стал. «Вроде все хорошо, заживает», – пояснила нам Анна.

Еще одна туристка увидела на пирсе торчащий саморез и рассказала в неофициальном телеграм-чате отеля, что ее номер был с недоделками и в строительной пыли. Номер в итоге, по ее словам, заменили, а саморез убрали после жалобы. Тем не менее туристка считает, что уплаченных за отдых денег отель не стоит.

При этом есть и противоположные, абсолютно позитивные отзывы. «Галя, отель – пушка-бомба! Когда он доведет свои дела до конца, это будет что-то. Возможно, даже и перешагнет NG Phaselis. Отель безумно красивый. Все очень дорогое и натуральное, изысканное со вкусом. Люкс-люкс» – таким аудиосообщением своей клиентки поделилась с редакцией «ТурДома» московский турагент Галина Усаева (Hot Travel). Очень понравился пляж с пирсом и шезлонги: «у меня дома таких кроватей нет, удобные, как постель». Однако та же восторженная гостья отеля отметила, что случайно наступила на газоне в какую-то «жижу».

По словам самих туристов, впечатление зависит от того, с каким настроением приезжали люди и какую информацию они получали от турагентов до заселения. Те, кого предупреждали о возможных нюансах, реагируют адекватно.

«Мы бывалые туристы. Нам все нравится! Мы знали, что едем в новый отель, что будут недоделки. Но пыли я не вижу. Дорожки моются по несколько раз в день. Кухня шикарная, персонала много, и все готовы помочь, обслуживание хорошее. Все новое», – рассказала нам еще одна туристка, Ирина.



Анна, в свою очередь, упомянула про «жирнющий» плюс: «Здесь мало народа! Это такое счастье, это такой кайф!» Друзья из других отелей Белека, по ее словам, завидуют, так как там из-за обилия гостей не хватает лежаков, а в ресторане приходится продвигаться «бочком».

Кстати, практически все гости хвалят питание в Ethno Belek – ассортимент блюд и напитков, по отзывам, очень достойный.