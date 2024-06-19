Туристы отравились в отеле и отсудили 300 тысяч у туроператора

Тюменские туристы после отдыха в Анталье подали в суд на туроператора. Основные претензии путешественников – низкий уровень сервиса в отеле и пищевое отравление.

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Согласно материалам дела, истец приобрел у туроператора ООО «Р-Туризм» для себя и своей подруги путевку в Анталью с проживанием в пятизвездочной гостинице. Однако незадолго до вылета туристы получили уведомление от компании: в выбранный ранее отель заселиться не получится. Клиентам предложили выбор: тур в другую «пятерку» или аннуляция бронирования с возвратом оплаты.

Истцы согласились на замену, так как не могли перенести даты отпуска и не хотели отказываться от поездки. Однако по прилете в Турцию они поняли, что уровень сервиса до обещанных пяти звезд не дотягивает.

«В частности, претензии были к антисанитарийным условиям размещения: плохая уборка и насекомые в номере; однообразное, скудное и некачественное питание; в фитнес-зале отеля неисправные тренажеры» – указано в деле.



Более того, турист заявил, что он и его спутница получили пищевое отравление во время отдыха. За экстренной медицинской помощью они обратились в клинику Syedra, где обоим был поставлен диагноз острый гастроэнтерит.

Как уточнил мужчина, в первый же день после заезда он попросил отельного гида предоставить другую гостиницу с более высоким сервисом. И действительно, россиянам предложили переселиться, но произошло это за сутки до вылета домой.

По приезде турист направил претензию туроператору, а затем обратился в Роспотребнадзор и подал иск. Судья удовлетворил исковые требования частично и обязал компанию выплатить средства в счет снижения стоимости услуг (60 тыс. руб.), компенсацию морального вреда (20 тыс. руб.), неустойку за нарушение сроков удовлетворения претензии (127 тыс. руб.) и штраф (50% от суммы требований – 103 тыс. руб.). В общей сложности около 310 тыс. руб. Решение суда первой инстанции обжаловано не было, вступило в законную силу.