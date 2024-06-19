Планируется увеличение числа прямых рейсов между РФ и Вьетнамом

Увеличение числа прямых рейсов между Россией и Вьетнамом будет способствовать восстановлению и расширению турпотока между странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с заместителем премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха.

"Восстановлению и расширению турпотока будет способствовать увеличение числа прямых рейсов между Россией и Вьетнамом. Уже видим первые результаты - запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниям летом 2023 года привел к росту турпотока в три раза по сравнению с 2022 годом", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.



По словам российского вице-премьера, важно устранять и другие преграды для свободного передвижения российских и вьетнамских туристов, создания комфортных условий поездок. Он поблагодарил вьетнамскую сторону за продление срока безвизового пребывания во Вьетнаме для российских граждан с 15 до 45 дней.

Чернышенко отметил, что Россия ведет работу по облегчению условий въезда и пребывания вьетнамских туристов. Например, с августа 2023 года заработала система получения гражданами Вьетнама электронных виз для въезда в РФ.