Туристу из России, приехавшему на Евро-2024, аннулировали шенген

В первые дни чемпионата Европы по футболу пограничники Германии зафиксировали порядка 1400 попыток незаконного въезда в страну. Нарушителями чаще всего двигало желание попасть на главный футбольный турнир континента.

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В числе арестованных оказался и гражданин РФ, который сам является футболистом и очень хотел увидеть воочию поединки Евро. Его поймали при попытке въехать в Германию по краткосрочной испанской визе. На тот момент он уже находился в Шенгенском пространстве. Туда он въехал через внешние границы Швейцарии. На дополнительную проверку, которых обычно внутри единого пространства нет, россиянин попал на пути в Мюнхен. Усиленный контроль немцы ввели как раз из-за футбольного турнира.

Помимо визы, пограничникам россиянин предъявил билет на чемпионат и бронь отеля. Он также признался, что, получая шенген, не собирался ехать в Испанию. Неудивительно, Испания активно выдает россиянам разрешения на въезд, а ФРГ уже больше двух лет отказывает даже тем, кто едет по приглашению к родственникам.

Немцы решили, что действия российского фаната являются мошенничеством. Туристу было предъявлено обвинение в незаконном въезде и проживании, а также в уклонении от уплаты налогов. Его шенгенская виза была аннулирована.

Федеральная полиция установила, что у россиянина при себе было 26 тыс. евро и семь смартфонов. Увы, ни на одном из них не будет снимков с матчей чемпионата Европы.

Ранее TourDom.ru писал, что на туристов на Евро-2024 напал человек с коктейлем Молотова.