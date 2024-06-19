Туристы сталкиваются в Турции с овербукингом в отелях

Некоторые туристы, отправившиеся в эти дни на отдых в Турцию, столкнулись с овербукингом. Из-за каникул по случаю праздника Курбан-байрам и наплыва отдыхающих в отелях Антальи, Аланьи и других популярных курортах мест не хватает. Туроператоры как могут пытаются решить проблему, но результаты получаются разные.

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В редакцию TourDom.ru обратились туристы из Беларуси, которые сообщили, что вместо забронированного заранее отеля Raymar 5* их заселили в четырехзвездочный Orpheus.

«Там идет стройка и ремонт, кушать приходится идти в соседний отель, а уж про 650 м до пляжа вместо первой линии и “все включено” с неработающим баром вместо “ультра все включено” даже говорить нечего», – пожаловались отдыхающие.



В желанный Raymar белорусов обещали заселить только 20 июня – спустя 3 дня после приезда в Турцию.

«Всегда заранее предупреждаю туристов о праздниках Курбан-байрам и Рамазан. И если они не могут поменять даты отдыха, прошу их вылететь до начала праздника – хотя бы на пару дней раньше. Но в этом году и у меня такое случилось. Отель Gural Premier Belek 5*, забронированный еще зимой, было предложено поменять на более дорогой Gural Premier Tekirova 5*. Либо возврат денег», – рассказала работающая в Анталье турагент Мария Шекер. Она добавила, что «проводилась серьезная работа», но туристы согласились и в итоге остались довольны.



Есть истории и по-настоящему со счастливым концом – отдыхающим поменяли гостиницу на более высокую категорию, причем без доплаты. По словам одного из собеседников TourDom.ru, прилетев в Турцию, туристы столкнулись с отсутствием мест в Side Crown Palace 5*. Но туроператор среагировал оперативно, и россиян поселили в Sueno Hotels Beach Side 5*: «Первая линия возле моря вместо второй и номер категорией выше – двухкомнатная вилла с собственным бассейном».

Что касается тех туристов, которые из-за овербукинга оказались в менее комфортабельных условиях, чем заказывали, юристы рекомендуют решать вопрос с либо с туроператорами, либо с отелями.

По словам руководителя компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Александра Байбородина, изменение условий проживания – предоставление иного отеля или типа питания – является нарушением существенного условия договора и не может быть изменено в одностороннем порядке туроператором. Это регламентируется, в частности, ст. 310 ГК РФ и положениями закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». «Даже если турагент (или туроператор) включил в договор пункт, якобы “разрешающий” ему изменять указанные условия проживания, этот пункт является недействительным и ничтожным, и включать его прямо запрещено законом», – сказал Байбородин.







Он добавил, что в случае нарушения турист вправе рассчитывать на компенсацию разницы стоимости между забронированными и предоставленными услугами, компенсацию убытков (если отдыхающий отказался заселяться в предложенный вариант и купил более дорогое проживание), а также на возврат стоимости турпродукта, если он отказался от него по указанной причине.

При этом отвечать должен необязательно туроператор. Многие туристы самостоятельно приобретают авиаперелет. В этом случае турпродукт никто не формировал, а есть отдельно услуги проживания и отдельно авиаперелета. И туристу придется предъявлять претензии непосредственно отелю, отказавшему в размещении.

Ранее мы писали, что в связи с каникулами номера практически во всех популярных отелях на Средиземноморском побережье Турции были распроданы заранее – до 23 июня мест нет.