Анонсированы первые групповые туры в КНДР

Президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«Начинается развитие туризма, — отметил глава государства. — На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах».



Более того, Путин подчеркнул, что между государствами восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

«По этому маршруту (Хасан — Раджин) уже поехали первые туристы», — добавил он.



Ранее в июне впервые после четырехлетнего перерыва из-за пандемии в Северную Корею отправился поезд с российскими туристами. Состав проехал через пункт пропуска Хасан. В поезде до КНДР путешествует 41 турист, все граждане России.