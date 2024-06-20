Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении

Правительства России и Танзании подписали соглашение о развитии воздушного сообщения, сообщает российский Минтранс. Стороны договорились о совместном применении национального законодательства в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области безопасности полетов.

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Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин и посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута.

«Соглашение закрепляет принципы работы договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин за перемещение товаров», – заявили в Минтрансе.



Кроме того, в документе зафиксированы принципы регулирования тарифов перевозчиков.