Некоторые туристы стали «придерживать» оплату туров за границу

Банк России установил на сегодня официальный курс рубля к доллару – 87,04 руб. Это на 2,01 руб. ниже, чем днем ранее, 18 июня.

Туроператоры также скорректировали внутренние курсы, по которым от турагентов и туристов принимается оплата за туры за границу. Fun&Sun пересчитывает в рубли цену турпакетов в долларах США по ставке 91,9 руб., «Интурист» – 91,82 руб., TEZ TOUR – 91,4 руб., Библио-Глобус, Coral Travel, Sunmar, Pegas Touristik, «Русский Экспресс» – 91,39 руб., PAC Group – 91,38 руб., LOTI – 89,65 руб.

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«Крыша ТурДома B2B» отмечают: некоторые туристы, забронировавшие туры за рубеж не на ближайшие даты с частичной предоплатой, не торопятся вносить остаток денег до полной стоимости. «Уже третий турист ждет дальнейшего снижения курса доллара, чтобы доплатить по более выгодным ставкам», – делится в комментариях представитель одной из туркомпаний.



Тот факт, что такое имеет место, подтвердили порталу TourDom.ru и в крупной сети турагентств. А в группе компаний «Слетать.ру» отметили, что и интенсивность бронирования турпакетов за границу сейчас несколько ниже, чем неделю назад. Там не исключают, что причина может быть связана с изменением курса доллара на российском рынке:

«Есть категория путешественников, которые наблюдают за валютной динамикой, принимая окончательное решение – лететь отдыхать за рубеж или выбрать тур по России».



В турагентствах обращают внимание на то, что укрепление рубля не означает автоматического удешевления заграничных туров у туроператоров. Приводят конкретные примеры: «Подбирали турпакет в Египет на 30 июня. Вчера он предлагался за 305 тыс. руб., а сегодня – уже за 320 тыс. руб. Курс доллара снизился, а цена выросла». Это еще раз подтверждает, что валютная динамика – существенный, но не решающий фактор в определении стоимости, которая в гораздо большей степени зависит от соотношения спроса и предложения.