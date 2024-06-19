Российский путешественник Дмитрий Гордеев рассказал, что его впечатлило во время поездки по КНДР.

«Это одна из самых ярких поездок за последнее время, по крайней мере, лично для меня. Почему? Потому что ты оказываешься в закрытой стране. Напомню, что у жителей Северной Кореи нет интернета. Есть внутренняя сеть для небольшого количества ресурсов. Например, у них есть некие подобия маркетплейсов. Но это внутренняя история. Что касается выхода на глобальную сеть, то эта опция есть только для туристов», – заявил россиянин в эфире телеканала «МИР 24».



Дмитрий отметил, что в Северной Корее был в мае. Кроме группы туристов из России, других туристов в стране не было. Им разрешено было покупать раз в день 15-минутный доступ к Wi-Fi.

«Вот 26 миллионов северокорейцев и 76 или 78 россиян. Мы были единственными туристами в нашем огромном 38-этажном отеле. Он находится на полуострове. Ты не находишься в тюрьме, конечно же, нет. Но ты находишься на такой достаточно закрытой территории, и за ее пределы пойти просто так ты не можешь», – объяснил путешественник.



Российского туриста поразило и минимальное количество машин на улицах, хотя общественный транспорт там переполнен.

«Интересный факт, но автомобиль не может быть в частной собственности у гражданина Северной Кореи. Он может быть закреплен только за юридическим лицом. То есть фактически те автомобили, которые есть, это государственные автомобили», – пояснил Дмитрий Гордеев.



Турист также был удивлен, что гиды в Пхеньяне жили вместе с россиянами в отеле. Для них это была своего рода командировка.