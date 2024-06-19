Путешественник рассказал о своем опыте поездки в КНДР

В отпуск в Северную Корею для любителей нестандартных путешествий из России давно уже не мечта, а реальность. Что нужно для организации такой поездки, телеканалу «МИР 24» рассказал путешественник, который уже побывал в Корейской Народно-Демократической Республике Дмитрий Гордеев.

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Когда вы ездили в Северную Корею?

Месяц назад. Мы поехали на майские праздники.



То есть самые-самые свежие впечатления?

Совсем свежие.



Насколько я знаю, граница КНДР открыта для туристических групп, а для отдельных туристов должны быть приглашения. А вы как ездили?

Это интересно. Граница Северной Кореи после пандемии открылась только для россиян. То есть въезжать туда могут только россияне и могут въезжать только группами. Если вы соберетесь индивидуально, вас туда не пустят. Если вы, например, соберетесь ехать из Китая, а Китай достаточно дружественная страна для Северной Кореи, вас тоже не пустят. Вы можете поехать только группой, только официально через туроператора и быть в определенные даты и только в определенных местах в Северной Корее.



А какие документы нужны для оформления визы? Я помню давнишние рассказы, что северокорейскую визу ждали по полгода и даже больше.

Все было очень удобно. Мы отправили дистанционно во Владивосток из Москвы, где я проживаю, документы. Это были сканы. По-моему, это был паспорт, заполненная анкета, и буквально в течение трех или четырех дней нам одобрили нашу визу и поставили ее по прилете. То есть, когда мы оказались во Владивостоке, мы не отправляли заранее никакие паспорта, нам поставили в турагентстве, и на следующий день мы уехали.



Вы говорили, что отправляющая страна, то есть турагентство, согласовывает поездку с принимающими организациями. То есть, находясь уже внутри страны, никаких пожеланий изменить маршрут быть не может?

Если мы хотим изменить маршрут? Я правильно понял вопрос?



Да. Приехали, есть уже проложенный маршрут, запланированный, а хотели бы еще куда-нибудь съездить.

Нет, такой опции нет. Более того, это достаточно любопытно находиться в Северной Корее, потому что у тебя нет опции, как мы привыкли, выйти, например, из отеля и погулять по вечернему Пхеньяну. Или предложить гиду отправиться в какой-то другой город вместо запланированных. Есть четкая программа, которой ты следуешь. Я не могу сказать, что это плохо влияет на восприятие Северной Кореи. Нам в рамках этого тура было очень комфортно. Важно понимать, что наша группа была единственной туристической группой на тот момент в Северной Корее.



То есть во всей Северной Корее туристов не было?

Во всей Северной Корее. Вот 26 миллионов северокорейцев и 76 или 78 россиян. Мы были единственными туристами в нашем огромном 38-этажном отеле. Он находится на острове-полуострове. Ты не находишься в тюрьме, конечно же, нет. Но ты находишься на такой достаточно закрытой территории, и за ее пределы пойти просто так ты не можешь. Утром в 7 утра группой вы садитесь в автобусы, дальше едете по неким локациям, вечером возвращаетесь. Честно говоря, с той программой, которая у нас была, это был недельный тур, куда-то еще идти гулять и не хотелось.



То есть вас за день укатывали так, что уже ни сил, ни желания на прогулки не оставалось? А какая была программа, что это? Какие-то достопримечательности и какие-то памятные места исторические для Северной Кореи?

Ты попадаешь в эту программу еще во Владивостоке, я летел на самолете Ил. Мы общались с коллегами, друзьями, товарищами, которые имеют отношение к аэропорту Владивостока, и они сказали, что никогда не видели таких ухоженных самолетов. А потом попадаешь в Пхеньян. Программа выглядела следующим образом. Какая-то часть времени была посвящена непосредственно Пхеньяну. Мы побывали в метро. Такое красивое советское метро. Побывали в некоторых музеях на главных площадях города, в каких-то магазинах, а дальше ездили по стране. Мы съездили и на север страны, и на юг. Единственное, не были на море, потому что это уже должен быть более длинный, более полноценный тур. А так, значительную часть страны ты можешь за этот срок увидеть. Тем более, что она небольшая. По-моему 110 или 120 тысяч квадратных километров. Это примерно как одна восьмая часть Иркутской области. Поэтому недели вполне достаточно.



Кстати, магазины. А какая валюта? Вы с рублями туда ездили или местную валюту покупали?

С валютой очень интересно. Мы так и не поняли, какой там официальный курс и есть ли он. Потому что, если ты хочешь поменять доллары или евро или юани в отеле, то тебе говорят один курс, а если вдруг ты попробуешь поменять где-то в магазине, так сказать, купить валюту с рук, то это тоже возможно, но это будет курс в 10 раз меньше, чем в отеле. Как мы поняли, есть некий туристический курс валюты. Но в целом это тоже интересно, деньги тебе там особо не нужны. Я брал с собой, кажется, долларов 200−250 на траты. И в итоге из них потратил 30 или 35. И знаете, на что я их потратил? На суп из собаки. Может, сейчас меня не поймут телезрители и скажут, что это вообще такое. Но в итоге, да, мы попробовали нашей группой это лакомство. И это была единственная дополнительная трата. И какие-то небольшие сувениры. Поэтому ехать с евро, долларами или юанями вполне себе возможно.



Вы говорите, что сейчас там никого нет, хотя есть статистика, что в год Северную Корею посещает порядка 250 тысяч туристов. Но видимо, не сейчас, после пандемии они так и не открылись.

Да, скорее всего, это связано с тем, что они открыли туристические границы только-только. Если я правильно понимаю, первая группа туристов из России поехала в феврале, а до этого в течение трех лет вообще не было никаких туристов.



Наиболее посещаемое место туристами – район гор Кымгансан. Вы там были?

Нет, это как раз то место, где катаются на горных лыжах. И для мая это уже не совсем актуально. Но в целом в зимнее время, конечно, было бы любопытно. Равно как и посетить море. То есть мы попали в межсезонье, когда и горы, и море еще не совсем актуальны.



На море еще холодно, в горах уже не покатаешься. А если сравнивать с поездками, вы, наверное, бывали в других странах? Какое ключевое отличие, к чему готовятся, чтобы не было таких сюрпризов?

Это может быть одна из самых ярких поездок за последнее время, по крайней мере, лично для меня. Почему? Потому что ты оказываешься в закрытой стране. Напомню, что у жителей Северной Кореи нет интернета.



Даже внутренней сети у них нет?

Внутренняя есть. Внутренняя для какого-то небольшого количества ресурсов представлена. То есть у них есть даже некие подобия маркетплейсов. Но это внутренняя история. Что касается выхода на глобальную сеть, то для туристов такая опция есть. И раз в день можно покупать 15-минутный доступ к летающему Wi-Fi. Я так понимаю, что в стране в этот момент пользуются интернетом эти вот 70 туристов из России. Поэтому интернет суперчумовой, но для обычных жителей это недоступно. Например, что еще бросается в глаза? Что немного машин на улицах. Общественный транспорт представлен, и он переполнен. При этом автомобили не могут быть в частной собственности у гражданина Северной Кореи. Это интересный факт. Он может быть закреплен только за юридическим лицом. То есть фактически те автомобили, которые есть, это государственные автомобили. Мы общались с нашими гидами, которые, кстати, на время нашего пребывания жили в нашем же отеле. То есть это не гид, как мы привыкли, который пришел утром.



Утром пришел, вечером ушел.

А тут такая командировка у гида, который тоже живет в Пхеньяне со своей группой туристов. И на каждую группу выделяется по два гида. В группе нас 20 или 25 человек, мы спокойно помещались в автобус. Бросается в глаза, что люди очень много работают. Я задавал вопрос гидам, а как у вас распределяется рабочее и нерабочее время? Шесть дней в неделю – это рабочий график. Один день выходной. С девяти до шести. То есть как у нас плюс час перерыв. И две недели – это отпуск в год. И он должен быть непрерывным. Что еще понравилось и что запомнилось? Очень вкусно. Тоже на удивление. Когда ты находишься в Пхеньяне, ты чувствуешь, что жители, как и в любом крупном городе, все-таки мегаполисы, они менее эмоциональные, они все в себе. Но стоит выехать в те же самые горы или куда-то на природу, там такие же люди, как и везде. Для них турист это что-то очень необычное.



Они для нас экзотика, а мы экзотика для них.