Владимир Путин заявил о развитии сотрудничества в туризме с КНДР

Россия развивает с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) сотрудничество в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские курорты КНДР. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Пхеньяне с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

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