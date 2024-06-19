Туристы потеряли день отдыха в Анталье из-за задержки вылета на 17 часов

Из-за сбоя в расписании у Corendon Airlines вылет в Анталью из Нижнекамска задержали на 17,5 часа. Изначально самолет планировали отправить в 15:00 18 июня. На рейс были зарегистрированы 187 человек, 57 из которых – дети до 12 лет.

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В аэропорт Бегишево выехал представитель Приволжской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, перевозчик собирался предоставить пассажирам гостиницу и другие услуги, которые предусмотрены Федеральными авиационными правилами.

В авиакомпании задержку объяснили технической проблемой и перенесли вылет на 03:45 – к этому времени в аэропорт должен был прибыть другой борт. Но, судя по данным онлайн-табло Бегишево, рейс отложили еще на 4 часа. Борт отправили только в 07:33.

Ранее TourDom.ru сообщал о задержке рейса Corendon Airlines в Анталью из Санкт-Петербурга. Пассажирам не предоставили отель, поэтому они провели ночь в аэропорту.