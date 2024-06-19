Туристы вряд ли будут летать на ввезенном в Россию уникальном Airbus

Известие о поставке в Россию нового самолета Airbus A320neo в уникальной компоновке ACJ (Airbus Corporate Jet) вызвало массу предположений: как будет использоваться воздушное судно, возможна ли, в частности, его эксплуатация в интересах туристического рынка.

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Самолет, выпущенный с завода как бизнес-джет в 2019 году, получил российскую регистрацию и поступил в North-West Air Company, которая специализируется на бизнес-авиации. Прежде был в реестре Сан-Марино, а затем Азербайджана и Таджикистана. По оценке специалистов в области авиации, стоимость почти нового борта в компоновке бизнес-джета может составлять десятки миллионов долларов.

Как полагает Павел Никонов, представитель компании Jet Partners, специализирующейся на бизнес-авиации, говорить о коммерческой окупаемости столь дорогого лайнера вряд ли приходится. Скорее всего, самолет будет использоваться в корпоративных целях, для деловых и частных перелетов топ-менеджеров какой-либо крупной компании. Задействовать его в джет-шеринге экономически нецелесообразно – в этой сфере востребованы борта совсем другого класса и меньшей емкости, например Bombardier, Embraer, SSJ 100. Тем более не подойдет лайнер для премиальных туристических чартеров – стоимость летного часа окажется заоблачной. Сейчас в этих целях туроператор Loti использует BlackJet, имеющийся в парке авиакомпании AZUR air. Однако это несопоставимый по цене самолет Boeing 757, оборудованный креслами только бизнес-класса. Себестоимость рейсов не столь высока, а благодаря комфорту и премиальному обслуживанию пассажиров билеты можно продавать дорого, что позволяет рассчитывать на окупаемость. Кроме того, в интересах туроператора Fun&Sun из московского аэропорта Внуково в турецкую Анталью летает бизнес-джет авиакомпании Red Wings.