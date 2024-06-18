Визит в КНДР: как проверяют туристов в аэропорту Пхеньяна

Визит Владимира Путина в КНДР 18 июня стал одной из главных тем дня. В своей статье для корейского издания российский президент пообещал развивать гуманитарное взаимодействие и наращивать туристические поездки. Поэтому не исключено, что вслед за президентским самолетом аэропорт Пхеньяна будет принимать и обычные рейсы из нашей страны. В связи с этим редакция подготовила репортаж о том, как на въезде проверяют туристов и что везти нельзя.

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Аэропорт в Пхеньяне реконструирован в 2012 году и выглядит вполне современно. Из-за пандемии он был закрыт на целых 3 года, с 2020-го по 2023-й, но сейчас уже обслуживает международные рейсы. Направлений пока два – Пекин и Владивосток.

Зимой и весной в КНДР летали туристы из России на чартерах корейской авиакомпании Air Koryo, которые убедились, что аэропорт в Пхеньяне вполне современный. Самолет подъезжает к телетрапу, так что первые минуты пребывания в КНДР ничем не отличаются от прилета в аэропорт другой страны.

Отличия начинаются чуть дальше. После телетрапа оборудован первый пост контроля, где пассажиров просят поставить ручную кладь на ленту к аппарату с ультрафиолетовой подсветкой и пройти через рамку. Далее – пограничники, проверяющие наличие визы. И, наконец, таможня. На этом этапе возможна заминка, так как сотрудники службы могут посмотреть, что вы везете в страну.

Нашего корреспондента, например, попросили показать мобильный телефон Xiaomi. Сотрудник взял его в руки и зачем-то переписал номер модели с магазинного стикера, оставшегося на задней крышке. Включать телефон он не просил. Вопреки слухам, айфоны, имевшиеся у других участников группы, никакого особого любопытства на таможне не вызвали.

Зато неподдельный интерес у таможенника спровоцировала бесплатная рекламная газета. Автор прихватил ее из торгового центра во Владивостоке с целью резать на ней соленую рыбу, но забыл воспользоваться.

Осматривая рюкзак, сотрудник таможни не обратил никакого внимания на лежавший там ноутбук и фотоаппараты с объективами, но вот «печатную продукцию» извлек и принялся разглядывать. Этого оказалось недостаточно. Пришлось пройти к еще одному сотруднику, который, видимо, умел читать по-русски. Полистав газету и убедившись в отсутствии запрещенной пропаганды, он вернул ее и махнул рукой – проходи.

Насчет пропаганды это не шутка. В памятке для туристов, въезжающих в КНДР, так и написано: «Обратите внимание на то, какую литературу вы берете с собой: пропаганда западного образа жизни, а также изданные на Западе книги о Северной Корее (включая туристические путеводители), официально запрещены к ввозу». Поэтому любую литературу о КНДР лучше оставить дома.

Сам аэропорт оказался почти пустой – в залах других пассажиров не было, но дьюти-фри, некоторые магазины и ресторан работали.

В ожидании багажа удалось зайти в магазин. В ассортименте были напитки, снеки, вода, сувениры. Чтобы оплатить бутылку местного пива, хватило купюры в один доллар, при этом вместо монет на сдачу аккуратно отрезали от блока несколько блистеров с жевательной резинкой.

КНДР считается очень закрытой страной, где настороженно относятся к иностранцам, и это действительно так. Сразу после финального контроля группу встретили представители принимающей компании KITC (Korean International Travel Company), которые сопровождали туристов на протяжении всей поездки.

Это обязательное правило – перемещаться вне отеля иностранному туристу можно только в сопровождении гида. Поначалу это смущает, но к такому вниманию быстро привыкаешь. В постоянном сопровождении есть и плюсы – гиды прекрасно говорят по-русски, с ними всегда можно пообщаться, задать вопросы, так как возникает их немало.

В репортаже использованы фотографии автора и фото, предоставленные @EvgeniyStefan. Подробнее о том, что показывают туристам в КНДР, читайте в другой нашей статье. Отдельную публикацию мы также подготовили о северокорейской кухне.