Отель в Азии отменил бронирование туриста из-за «военных преступлений» его страны

Отель в Японии отменил бронирование туриста из Израиля, сославшись на возможные военные преступления, которые израильская армия совершает в секторе Газа. Об этом пишет Arab News.

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«С сожалением констатируем, что в связи с сообщениями о возможных военных преступлениях, совершенных членами Армии обороны Израиля во время конфликта, происходящего в секторе Газа между Израилем и Палестиной, мы не можем принимать бронирование от лиц, которые, по нашему мнению, могут иметь связи с израильской армией», — написал туристу менеджер отеля Material по имени Джеронимо Герес.



Сотрудник добавил, что предоставление жилья лицам, которые «могут быть замешаны в военных действиях, запрещенных международным гуманитарным правом на основе Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним», может подвернуть отель риску.

Как пишет источник, посол Израиля в Японии Гилад Коэн направил жалобу генеральному директору отеля, требуя объяснений и извинений за инцидент. Он также попросил уволить управляющего.

В 2022 году турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI направил в отели республики письмо с требованием отменить бронирования российских туристов. Такие меры заставили принять прибалтийские туроператоры, которые сотрудничают с компанией.