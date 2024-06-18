Эксперты рассказали об отеле, который все хотят попробовать на вкус

Новый герой нашей регулярной рубрики #superотели — Palacio de Sal в Боливии. Приезжая туда, гости первым делом стараются лизнуть стены гостиничного комплекса. Рассказываем, почему.

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Расположение

Сразу предупреждаем: облизывать стены в отеле запрещено! Об этом туристов по прибытии информирует персонал, который чуть ли не каждый день ловит за язык, то есть за руку, нарушителей порядка. А между тем соблазн попробовать все вокруг на вкус велик. Еще бы, ведь отель сделан полностью из соли — надо же проверить!

Собственно, а какой еще материал можно добыть на высохшем соляном озере Салар-де-Уюни в Боливии? Вот только самый крупный в мире солончак, который напоминает белоснежную пустыню, образовался несколько десятков тысяч лет назад, а идея использовать для строительства соль — самый бюджетный в этой местности стройматериал — пришла человеку в голову лишь в 1998 году.

Титул самого находчивого присуждается дону Хуану Кесада Валда, который возвел отель из соляных кирпичей посреди заповедника. Мебель — кровати, столы, кресла — тоже сделаны из соли. Туристам идея пришлась по вкусу (во всех отношениях), но очень быстро начались экологические проблемы из-за продуктов жизнедеятельности людей. В 2002-м комплекс закрыли, а в 2004-м снова открыли, но уже на краю солончака.

Вопрос, сколько же соли ушло на строительство отеля, напрашивается сразу. Ответ есть: 10 тысяч тонн, или около миллиона соляных блоков. Четыре раза в год их основательно чистят, а некоторые реставрируют — дождь никто не отменял.

Номера

В отеле 24 соляных иглу: кладку можно внимательно рассмотреть лежа на соляной кровати под соляным куполом. Только представьте, каким здоровым и крепким здесь будет сон: галотерапия, ради которой многие посещают соляные пещеры, в действии! А за окном… тоже соль, точнее белые соляные плато. Чтобы туристы окончательно не ослепли от белизны, номера украсили деревянными панелями и гобеленами, сотканными местными умельцами.

Еда

В ресторане Tica Palace гостей встречает изображение героини легенд Тунупы (из соли, разумеется). Концепция заведения — «кухня нулевого километра», то есть блюда готовятся исключительно из локальных продуктов. И пусть буфетная система (особенно на ужин) не выглядит как luxury-история, попробовать необычные блюда, например, мясо ламы, гостям удается. Однако, судя по отзывам, больше всего отдыхающим запоминается боливийский соус «ллахуа» из чили и помидоров. А еще у туристов есть возможность познакомиться с местной традицией «аптапи», когда все собираются за одним столом, каждый приносит на общий ужин какое-то блюдо. Сотрудники отеля устраивают пикники прямо посреди соляного плато, устанавливая шатры и раскидывая под ними подушки.

Досуг

Сделав 100500 фотографий соляных скульптур и конструкций на территории отеля, гости отправляются исследовать территорию солончака. Для коротких вылазок в отеле выдают велосипеды. Самое главное, за чем сюда едут туристы, — это необычные кадры на фоне белоснежной равнины, визуальная бескрайность которой позволяет играть с перспективой. Уверены, в интернете вам попадались забавные фотографии из серии «сразись с игрушечным динозавриком», сделанные на солончаке в Боливии. Если память телефона на исходе, можно проехаться по достопримечательностям. Среди них кладбище паровозов, заросший кактусами остров Рыбы, потухший вулкан Тунупа или гейзеры Соль-де-Маньяна. А вечером самое время расслабиться в спа.