Иран ожидает новый максимум турпотока из России

Власти Ирана захотели принять рекордное число российских туристов. Об этом пишет газета Tehran Times.

© Lenta.ru

В 2023 году мусульманскую страну посетили около 50 тысяч путешественников из России.

«Ожидается, что в 2024 году эта цифра достигнет нового максимума», — заявил глава управления маркетинга и развития иностранного туризма в министерстве культурного наследия и туризма Ирана Муслим Шоджаи.



Более того, чиновник отметил, что в прошлом году в России побывали свыше 60 тысяч иранских туристов. По его словам, это говорит о том, что у обоих государств есть потенциал значительного роста турпотока. Шоджаи также подчеркнул важность совместных шагов по обмену опытом между странами.

Ранее власти Ирана захотели выполнять больше рейсов в Россию, а также расширить число направлений прямых авиаперелетов со страной. Об этом заявил посол мусульманской страны в РФ Казем Джалали. Глава дипмиссии отметил важность того, что стороны отменили визы для туристических групп.