$87.04-2.0193.30-2.09
Почта

Мусульманская страна захотела принять рекордное число туристов из России

Власти Ирана захотели принять рекордное число российских туристов. Об этом пишет газета Tehran Times.

Иран ожидает новый максимум турпотока из России
© Lenta.ru

В 2023 году мусульманскую страну посетили около 50 тысяч путешественников из России.

«Ожидается, что в 2024 году эта цифра достигнет нового максимума», — заявил глава управления маркетинга и развития иностранного туризма в министерстве культурного наследия и туризма Ирана Муслим Шоджаи.

Более того, чиновник отметил, что в прошлом году в России побывали свыше 60 тысяч иранских туристов. По его словам, это говорит о том, что у обоих государств есть потенциал значительного роста турпотока. Шоджаи также подчеркнул важность совместных шагов по обмену опытом между странами.

Ранее власти Ирана захотели выполнять больше рейсов в Россию, а также расширить число направлений прямых авиаперелетов со страной. Об этом заявил посол мусульманской страны в РФ Казем Джалали. Глава дипмиссии отметил важность того, что стороны отменили визы для туристических групп.