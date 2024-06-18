Визовый центр Italy VMS объяснил, как оплатить сервисный сбор, не смотря на ситуацию с евро

Визовые центры Италии в России продолжают работу в обычном режиме после изменений в работе банка «Интеза», через который осуществляются все платежи туристов при оформлении шенгенов. Кредитная организация объявила о прекращении конвертации евро.

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Новость вызвала беспокойство у туристов, поскольку Италия является одной из наиболее лояльных стран по отношению к заявителям из России. Тем не менее туристов поспешили успокоить.

Консульский сбор при обращении в любой из визовых центров нужно по-прежнему оплачивать в офисах банка или онлайн на его сайте. Визовый центр Italy VMS, работающий в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил, что сервисный сбор можно оплатить у них в офисах наличными, либо так же, как и консульский, – через кредитную организацию. Almaviva не принимает деньги – все сборы заявителям удобнее разово оплачивать через кредитную организацию.

Ранее TourDom.ru писал, что шенгенская виза подорожает в июне.