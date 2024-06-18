Жители Майорки обозвали туристов

Жители Майорки, Испания, обозвали отдыхающих на пляже туристов ублюдками и попали на видео. Кадры публикует британский таблоид Daily Mail.

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Уточняется, что ролик снят в популярной бухте Кало-де-Моро на европейском курорте. Слово «ублюдки» было написано на футболках протестующих против массового туризма людей. На записи также видно, что они развернули транспаранты с призывами к туристам уезжать домой и остерегаться злых местных жителей. Однако у иностранцев акция протеста вызвала лишь улыбки и смех.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Отдыхающих обидело, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.