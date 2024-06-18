Туристы могут купить наличные доллары дешевле 90 рублей

После встряски недельной давности, когда Банк России объявил о прекращении торгов долларом и евро на Московской бирже и переходе к новой методике расчета официальных курсов, рынок наличной валюты в Москве к сегодняшнему дню, похоже, окончательно успокоился.

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Если 12–13 июня ряд банков столицы выставляли на продажу американскую и европейскую наличность по 200 руб., то 18 июня надбавка к курсу Банка России уже не превышает 5 руб., а у некоторых, в том числе крупных, – и вовсе составляет лишь десятки копеек.

Например, 18 июня Газпромбанк в трех московских отделениях продает наличные доллары по 89,30 руб. (информация актуальна по состоянию на 11:40. – Ред.), притом что официальный курс ЦБ, установленный на сегодня, – 89,05 руб. В Совкомбанке валюту США можно купить за 89,35 руб., в офисах Ак Барс Банка – по 89,38 руб. Банк Кремлевский и Райффайзен Банк торгуют долларами по 90,00 руб.

Корреспондент TourDom.ru связался с обменниками этих кредитных учреждений, везде подтвердили наличие валюты на продажу. Пожалуй, единственная проблема – не так-то просто приобрести купюры нового образца. В Газпромбанке пояснили, что только в некоторых отделениях есть доллары выпуска после 2006 года, и предлагают их на 2,70 руб. дороже, чем «старые». В Кремлевском курс «новых» долларов такой же, как и старого образца, однако купюр в необходимом количестве (мы запрашивали 5 тыс., – Ред.) не нашлось. Напомним, в некоторых странах у туристов бывают сложности с обменом «старых» долларов США на местную валюту.

Отметим, что туроператоры, увеличившие на днях надбавку к ставке ЦБ при пересчете стоимости туров за границу в рубли с 3 до 5–5,5%, пока не спешат снижать эту дельту. Скорее, наоборот: даже те немногие туроператорские компании, которые какое-то время по-прежнему прибавляли к курсу Центробанка лишь 3%, теперь тоже берут 5%. Туристам приходится больше платить за турпакеты, цена которых привязана к доллару или евро.