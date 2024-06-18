В продаже появились билеты на новый рейс в Абу-Даби

Авиакомпания «Победа» начала продавать билеты на свой новый рейс – из Махачкалы в Абу-Даби. Лоукостер откроет авиасообщение по маршруту с 1 октября. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

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Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, по вторникам и субботам. Из столицы Дагестана самолет будет вылетать в 12:20, дорога займет 3 часа. Обратно из ОАЭ пассажиров повезут в 17:20, в Махачкалу они прибудут в 19:50 по местному времени.

Билет на первые рейсы можно купить за 24 тыс. руб. в обе стороны. В базовый тариф не входит провоз чемодана. Если выбрать тариф «выгодный», позволяющий провезти до 10 кг багажа, перелет обойдется в 29 тыс. руб.

Сейчас прямые рейсы из Махачкалы в Дубай выполняют авиакомпании fludubai и «Победа». Перелет арабским лоукостером в ближайшие даты обойдется в 57 тыс. руб. (с 22 по 29 июня), за багаж придется доплатить еще 10 тыс. руб. Билеты на рейсы «Победы» с 23-го по 30-е число предлагаются еще дороже – от 74 тыс. руб.

С появлением нового маршрута из Махачкалы можно ожидать снижения тарифов и на самолетах в Дубай. Уже сейчас места на рейсах российской авиакомпании с вылетом в октябре можно забронировать за 24 тыс. руб. в обе стороны. Доплата за провоз чемодана составит 4 тыс. руб.

Авиакомпания «Победа» выполняет также рейсы в Дубай и Абу-Даби из Москвы (аэропорт Внуково) с периодичностью 7 и 4 раза в неделю соответственно. Причем стоимость билетов по маршрутам относительно невысока: места на рейсах в Дубай в начале июля доступны за 36,5 тыс. руб., в Абу-Даби – за 36 тыс. Перевозка 10 кг багажа уже включена в тариф.