Между Россией и КНДР могут появиться прямые авиарейсы

Накануне приезда Президента РФ Владимира Путина в КНДР власти заговорили о возможности запуска прямых авиарейсов из РФ в Северную Корею. О переговорах по данному вопросу рассказал сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. По его словам, на встрече российской и корейской сторон обсудили такую возможность. Один из рассматриваемых маршрутов Новосибирск – Москва – Пхеньян. Как объяснил чиновник, перспективы напрямую зависят

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«от туристического потока, от заинтересованности людей насладиться культурой нашего соседа».



Турпоток, по словам Козлова, понемногу растет. При этом Северная Корея остается достаточно закрытой для туристов страной, поэтому запуск прямых рейсов не приведет к возможностям свободных поездок в КНДР для россиян, если не будет других изменений.

В марте корреспондент TourDom.ru побывал в Северной Корее в составе организованной тургруппы. Он сообщил, что в этой стране зарубежных туристов не оставляют без присмотра ни на минуту. Исключение – отель Yanggakdo. Это единственное место, предназначенное для проживания иностранных гостей. В здании есть все необходимое, но самостоятельно его покидать зарубежные туристы не могут.

Организованные туры в Северную Корею пока формирует только компания «Восток Интур» в сотрудничестве с Korean International Travel Company. Трехдневная поездка обойдется в 5500 российских рублей и 350 долларов, пятидневное путешествие будет стоить 20 тыс. руб. и 750 долларов, а за неделю на курорте Мазон необходимо заплатить 35 тыс. руб. и 1350 долларов.

Ранее TourDom.ru писал о том, что в КНДР отправилась тестовая группа российских туристов – они отдохнули на горнолыжном курорте Масикрен и осмотрели Пхеньян.