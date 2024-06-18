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В МВД прокомментировали информацию о массовых ошибках в загранпаспортах

Заграничные паспорта россиян в отдельных случаях могут признать недействительными, однако это не носит массового характера.

В МВД прокомментировали массовые ошибки в загранпаспортах
© РИА НОВОСТИ

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, основной проблемой может стать некорректная транслитерация в именах и фамилиях с буквой ё.

"Признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа", – написала Волк в своем Telegram-канале.

В случае обнаружения ошибки исправить ее можно бесплатно в отделении по вопросам миграции.

Ранее "СП" писала, что все больше россиян не могут попасть на отдых из-за ошибок в паспорте.

Отдых за границей
Ирина Волк